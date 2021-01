Le père du bébé décédé à la crèche la Cigogne bleue, Magor Dia, est revenu sur la mort de son fils âgé de 10 mois. Dans un entretien qu'il a accordé à Dakaractu, M. Dia a relevé certains manquements de la part des autorités judiciaires, avant de préciser que le certificat de décès a confirmé que l'enfant était décédé bien avant son arrivée à l'hôpital.



Selon lui, des enfants subissent des violences dans certaines crèches que ce soit physique ou moral. Cela est dû, selon lui, à un manque de formation et de qualification du personnel. Pour régler définitivement le problème, il demande à l'État de procéder à la réglementation des crèches avec l'aide de l'agence nationale de la case des tout petits.



Par ailleurs, il i informe que le dossier est sur la table du procureur et une information judiciaire a été ouverte contre X. "Nous avons alerté toutes les organisations nationales des droits de l'enfant et toutes les organisations internationales pour la protection de l'enfant. J'ai pris mes responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Et nous attendons que justice soit faite", a-t-il confié à Dakaractu...