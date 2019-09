Beach soccer / Préparation mondial 2019 : Les « Lions » défieront Marseille Beach Club

Pour préparer la coupe du Monde de Beach Soccer qui se déroulera au Paraguay du 21 novembre au 1er décembre 2019, le Sénégal affrontera en amical, le Marseille Beach Team. Il s’agira d’une double confrontation prévue le 30 septembre et 02 octobre prochain à Dakar apprend t-on sur la page Facebook officielle de la sélection nationale.



Il s’agira donc lors de ces deux matches amicaux à domicile, de poursuivre la preparation du groupe en se frottant à des équipes de taille. Les troupes de Ngalla Sylla sont logées dans la poule C avec les Emirats Arabes-Unis, la Biélorussie et la Russie.



Il s’agit de la dixième édition de la compétition, qui avait été lancée en 2005 à Rio de Janeiro. 16 pays prendront part à l’épreuve.



Le programme des « Lions » au mondial de Beach Soccer



22 Novembre 23h15 GMT – Sénégal vs Russie

24 Novembre 2 :25 GMT- Sénégal vs Belarus

26 Novembre 23 :15 GMT - Sénégal vs Emirats Arabe Uni