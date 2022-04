Beach soccer / Ngalla Sylla explique pourquoi il a quitté le Sénégal pour le Maroc : "Il fallait tourner la page..."

Oumar Ngalla Sylla (43 ans) n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de football de plage du Sénégal. En poste depuis 2016, Ngalla Sylla s'est engagé avec la sélection nationale du Maroc pour une durée de deux ans. D'après lui, "ça fait partie de la vie d'un coach. C'est un choix qui n'a pas été facile. Une séparation n'est jamais facile..."



Ces performances XXL en tant que sélectionneur des Lions du football de plage ont valu au professeur d'éducation physique et ancien footballeur, Ngalla Sylla, un nouveau challenge loin des plages de Yoff. "Je pense qu'il fallait tourner la page après sept ans à la tête de cette sélection. Il fallait que je prenne une décision pour changer et relever d'autres défis. Après trois Coupe d'Afrique consécutives, une demi-finale de coupe du monde, une 3ème place à la coupe intercontinentale, il fallait tourner la page..."



Au lendemain de son succès à la dernière CAN de beach soccer gagnée à Saly Portudal en plus d'avoir conduit le Sénégal en demi-finale de la dernière Coupe du monde de beach soccer, le jeune coach s'est vu offrir une autre opportunité. Auparavant, il avait amené le Sénégal deux fois de suite au moins en quart de finale du mondial.



"C'est l'occasion de remercier l’État du Sénégal, le peuple, la fédération sénégalaise et le DTN, Mayacine Mar, qui m'a nommé au niveau de la sélection depuis 2016", a-t-il déclaré après sa nomination sur le banc marocain.



Une nouvelle page qui s'ouvre ainsi pour le technicien sénégalais qui a pratiquement tout gagné avec les Lions de la plage, en tant que joueur (trois CAN gagnées entre 2008, 2011 et 2013) mais aussi en qualité d'entraîneur.