Beach Soccer : Le Sénégal se hisse à la 4ème place et réalise sa meilleure performance !

Le classement actualisé des sélections mondiales de Beach Soccer a été publié ce vendredi. Et pour la première fois de l’histoire du Beach Soccer sénégalais, les Lions ont réussi à intégrer le carré d’as en se positionnant à la 4ème place avec 2207 points !

Une performance à la fois historique et retentissante pour les champions d’Afrique en titre et demi-finalistes de la dernière coupe du monde avec un parcours remarquable.

En conservant leur titre de champion d’Afrique au mois d’octobre dernier à Maputo, les Lions de la plage ont assuré leur ticket pour le big Four qu’ils partagent avec le Portugal de retour en tête, suivi par la Russie, et le Brésil qui perd le fauteuil de leader.

À noter qu'au moins deux équipes africaines, le Maroc (16e, 770pts) et l’Egypte (18e, 740pts) sont dans le top 20 de ce classement qui met en lumière les progrès des nations africaines dans ladite discipline.