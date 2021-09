Beach Soccer : Cinq Lions dont Raoul Mendy nominés pour le titre de meilleur joueur, Ngalla Sylla en lice chez les entraîneurs…

La belle saison de l’équipe nationale de Beach Soccer pourrait être couronnée par des distinctions individuelles pour les lions. Mais, aussi pour leur sélectionneur Ngalla Sylla. En effet, pas moins de cinq joueurs ont été nominés pour le titre de meilleur joueur de l’année.



Dans la liste de 100 joueurs publiée par la FIFA, figurent en bonne place, le portier des Lions, Al Seyni Ndiaye, en plus de Mamadou Sylla qui connaît sa seconde nomination. Le robuste défenseur sénégalais, Jean Ninou Diatta, est aussi dans ce Top 100 en plus de Mandione Diagne et Raoul Mendy le dernier meilleur buteur de la coupe du monde avec 7 réalisations.



Enfin, Oumar Ngalla Sylla, l’un des meilleurs entraîneurs dans ladite discipline, a été nommé parmi les 12 entraîneurs susceptibles d’être sacrés à l’issue de la saison.



Depuis son arrivée à la tête de la sélection nationale, il y a quelques années déjà, Ngalla a plusieurs fois conduit ses Lions sur le toit de l’Afrique. Une régularité qui s’est traduite par une première demi-finale atteinte par le Sénégal, lors de la récente coupe du monde 2021.