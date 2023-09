Beach Cleaning Day à Saly plage: " La Sapco Sénégal est en train d'acquérir des équipements qui pourront nous permettre de faire la sauvegarde des plages du Sénégal"( Souleymane Ndiaye, DG Sapco)

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Saly verte, la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco S.A) en partenariat avec la Sonaged et la ville de Saly, a organisé ce mercredi 29 septembre 2023 un Beach Cleaning Day à Saly plage.



À cette occasion, le directeur général de la Sapco Sénégal, Souleymane Ndiaye, a fait part d'un projet phare au profit de nos plages. " La Sapco Sénégal est en train d'acquérir des équipements qui pourront nous permettre de faire la sauvegarde des plages du Sénégal, pas uniquement sur la petite côte, conformément aux vœux et aux instructions du président de la République, Macky Sall.

Je rappelle qu' après ma prise de fonction, le chef de l'État en conseil des ministres du 19 avril 2022, avait instruit la Sapco Sénégal à continuer de faire les aménagements sur la petite côte, dans le Delta du Saloum, en basse Casamance et de faire ce qu'on appelle la Sauvegarde de nos plages. Et les instructions du chef de l'État sont à exécuter à la lettre. C'est la raison pour laquelle, la Sapco Sénégal est en train d'acquérir des équipements pouvant nous permettre non seulement de faire la sauvegarde de nos plages mais également le nettoiement des chaussées afin de rendre nos stations propres et belles", a informé le patron de la Sapco Sénégal.



Revenant sur les acquis depuis qu'il a été nommé à la tête de cette structure, M. Ndiaye de se féliciter du dénouement heureux des problèmes liés aux salaires. " Lorsque je prenais la Sapco tout le monde parlait de problèmes liés aux salaires mais depuis que je suis à la tête de la Sapco Sénégal, on ne parle plus de cela. Mieux encore, j'ai augmenté les salaires de tous les employés de la Sapco Sénégal...", a-t-il conclu.