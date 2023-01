Bayern Munich : Très bonne nouvelle pour Sadio Mané !

Sorti sur blessure au genou droit, le 8 novembre 2022 au cours de la 14eme journée de Bundesliga, contre le Werder Breme (battu 6-1), Sadio Mané voit enfin le bout du tunnel, deux mois plus tard. La super star sénégalaise, qui avait raté le rendez-vous mondial au Qatar, a recommencé à s’entraîner avec Le Bayern Munich.



Pour être plus précis l’attaquant bavarois qui avait été opéré à la suite d'une lésion au genou, est en pleine phase de rééducation sous la supervision des médecins du club. Une excellente nouvelle pour le sénégalais dont le retour est attendu par ses millions de fans dans le monde.



Sur des clichés partagés sur la toile ce mardi après-midi, on voit Sadio Mané en plein travail de « réathlétisation » avec une série d’exercices de renforcement musculaire. SM17 semble parfaitement en forme et concentré sur son retour sur les pelouses allemandes.



Son retour, qui semble être imminent, avait été annoncé pour mi-février. Reste à savoir si Sadio Mané sera rétabli à temps pour prendre part au choc en Ligue des champions contre le PSG le 14 février…