Bavure contre Adja Ndiaye, audition à la cybercriminalité : Le discours guerrier de l'activiste DJ Malick.

Suite à l’agression contre Adja Ndiaye, camerawoman de Dakaractu lors d’un point de presse tenu par l’un des administrateurs de la plateforme luttons contre l’indiscipline des Sénégalais, Dj Malick rompt le silence et revient sur les péripéties de ces va et vient à la direction de la cybercriminalité. Dans cet entretien accordé à Dakaractu, il dénonce non seulement l'outrance policière, mais souligne qu’il est temps de se lever pour réclamer le respect de la part de la police. Dj Malick a aussi dénoncé la confiscation de son téléphone qui est son outil de travail.