Bassirou Diomaye plébiscité président: Le message de la Secrétaire générale de la francophonie

La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a suivi l'évolution de la situation politique au Sénégal et la préparation de l'élection du 24 mars 2024. Elle tient également à souligner que le Sénégal, en tant que père fondateur de l'OIF, (Léopold Sédar Senghor, et du Président Abdou Diouf l'OlF pendant plusieurs années), joue un rôle historique et significatif de la Francophonie. À cet effet, elle félicite les autorités et l'ensemble du peuple sénégalais pour le déroulement du scrutin.







A cet effet, elle encourage toutes les parties prenantes à préserver la stabilité du Sénégal, essentielle pour les Sénégalais et pour la sous-région, et renforcer les acquis démocratiques du pays.







L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) renouvelle sa confiance au partenaire sénégalais pour continuer à œuvrer, à leurs côtés, en faveur ‹ de la paix, de la démocratie et de l'État de droit au Sénégal.