Bassirou Diomaye: « Nous félicitons le président Macky Sall qui s’est battu pour une élection transparente et apaisée »

C’est dans la grande salle du Radisson Blu que Bassirou Diomaye Faye, déjà plébiscité président de la République du Sénégal a pris la parole. Au moment où les messages de félicitations et d’encouragements sont en train d’être délivrés, le successeur du Président Macky Sall est reconnaissant :







« Je salue la posture du Président Macky Sall dont la posture et l’engagement ont permis de garantir un scrutin libre, démocratique et transparent assurant ainsi des résultats reconnus par tous les protagonistes » a déclaré d’emblée, le nouveau locataire du palais de la République qui rappelle ces efforts du Président Macky Sall qui a tenu à ce que l’élection se fasse dans ces conditions.