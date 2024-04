Bassirou Diomaye Faye et ses soutiens: Va-t-on vers un gouvernement d'union nationale?

Bassirou Diomaye Diakhar Faye est sorti vainqueur de la présidentielle avec, deux millions quatre cent trente quatre mille sept cent cinquante une voix, soit 54,28%. Il devient ainsi le 5e président de la République du Sénégal élu démocratiquement.



Quelques jours après la proclamation des résultats officiels de l'élection Présidentielle du 24 mars 2024, le Président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a fait d'un hôtel de la place son Quartier Général depuis quelque temps, va devoir dans les prochains jours mettre sur pied un nouveau gouvernement.



1er gouvernement de Bassirou Diomaye Faye...



Ousmane Sonko, leader du Pastef, pourrait bien être le vice-président ou le premier Ministre du 1er gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye. Père fondateur du projet, Sonko est capable de driver l'équipe gouvernementale attendue par les sénégalais pour réformer le système.



"Ousmane Sonko ne compte pas gouverner à la place du futur président mais il ne va évidemment pas rester en retrait, car nous devons maintenir l’engouement populaire autour de notre projet", a affirmé un proche conseiller de Bassirou Diomaye Faye, qui a requis l'anonymat sur France 24, il y a quelques jours.



Les sénégalais ne seront pas surpris de voir, un gouvernement "melting pot" ou "soupe Kandja" ou tous les artisans de cette victoire auront leur part du gâteau.



Beaucoup d'anciens ministres...



En effet, des femmes et des hommes de valeurs constituent la coalition DiomayePresident. Hormis les militants du Pastef, nous avons des personnalités politiques qui ont rejoint la coalition dès sa création, d'autres durant la campagne, et enfin les derniers qui ont beaucoup spéculé avant de donner des consignes de vote, 48h avant l'élection.



Habib Sy, Dr Cheikh Tidiane Dieye, Moustapha Mamba Guirassy, Aida Mbodji, pour ne citer que ceux-là, faisaient partie de la coalition Yewwi Askan Wi. Ladite coalition avait gagné plusieurs mairies lors des élections locales, puis a obtenu plusieurs députés lors des législatives de 2022.



Pr Mary Teuw Niane avait donné le ton, en donnant une consigne de vote pour Yewwi Askan Wi à Saint-Louis lors des législatives du 31 juillet 2022, tournant ainsi le dos à l'Alliance pour la République et Macky Sall.



Aminata Touré alias Mimi Touré avait rejoint le camp de l'opposition après avoir été poussée vers la sortie par le leader de l'Apr, suite à la nomination de Amadou Mame Diop comme président de l'Assemblée Nationale au mois de septembre 2022.



Dr Abdourahmane Diouf, Dr Babacar Diop, Serigne Gueye Diop, Karim Wade et le PDS pour ne citer que ceux-là, ont participé à la victoire du candidat de la coalition DiomayePresident, Bassirou Diomaye Faye. Auront-ils une place dans le prochain gouvernement qui sera mis en place cette semaine? L'avenir nous édifiera.