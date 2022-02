Basketball : le Manager Général des Lions, Makhtar Ndiaye, démissionne de ses fonctions.

À quelques jours de la 2ème fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket masculin, prévue du 25 au 27 février, les Lions du basket vont jouer devant leur public sans leur manager général Makhtar Ndiaye.

Selon le journal « Record » le champion d’Afrique 1997 aurait décidé de mettre fin à ses fonctions à cause de divergences avec le sélectionneur national Boniface Ndong.



En effet, les relations entre Boniface Ndong et Makhtar Ndiaye ne sont pas au beau fixe depuis quelques mois. Il y a eu plusieurs tentatives de réconciliation initiées par la Fédération sénégalaise de basket et la Direction technique nationale, mais elles n’ont rien donné. Makhtar Ndiaye l’a annoncé aux autres membres de l’équipe dans le groupe WhatsApp de la sélection. Le champion d’Afrique 1997 est toutefois disposé à apporter son aide au président de la Fédération et au Directeur technique national pour la bonne marche du basket.



Les Lions vont disputer la 2ème fenêtre des éliminatoires du 25 au 27 février, à Dakar. Ils vont croiser l’Égypte, la RD Congo et le Kenya. Mais ce sera sans Gorgui Sy Dieng et Georges Niang qui seront retenus par leurs obligations en NBA. Les joueurs engagés en Euroleague comme Pierriá Henry et Ibrahima Fall Faye vont sans doute eux aussi manquer cette fenêtre.



Selon la même source, la liste des joueurs devant disputer ces éliminatoires sera communiquée dans les prochains jours. Le staff technique y travaille depuis des semaines. Boniface Ndong et Ngagne Desagana Diop ne seront pas de la partie. L’équipe sera coachée par Mamadou Guèye «Pabi». Il avait conduit le groupe durant les éliminatoires de l’Afrobasket en février 2021, au Cameroun.