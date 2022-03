Basketball Africa League : Amadou Gallo Fall explique le déroulé de la compétition.

Il s’agira d’une aventure de trois mois pour couronner le champion de la BAL, le 28 mai prochain. Au total, 38 matchs seront en lice dans trois villes emblématiques : Dakar, Caire et Kigali. Les matchs sont retransmis dans 215 pays et plus de 15 langues, à travers le monde. Six équipes seront en lice pour l’étape de Dakar.



Le Dakar Université Club (Duc), l’As Salé du Maroc, le club guinéen de Seydou Legacy Athlétique Club (Slac), les mozambicains du Cfv-Beira (Fer­roviario da Beira), le Rwanda Energy Group et le club tunisien de l’Us Monastir vont s’affronter entre eux.