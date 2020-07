Basketball : À 39 ans, Astou Traoré rejoint San Martino en première division Italienne.

Annoncée à la retraite il y’a quelques semaines en arrière par le Dtn et coach des « Lionnes » du Basket Sénégalais, Moustapha Gaye, la doyenne Astou Traoré s’est engagée avec l’AS San Martino en première division Italienne. Une belle réponse de la Mbouroise qui semble détenir les rênes de sa riche et longue carrière sur les parquets.



D’ailleurs, sur la page Instagram du club « Lupebasket » l’internationale sénégalaise d’adresser un petit message vidéo pour exprimer son enthousiasme et sa hâte d’arborer ses nouvelles couleurs.



Déjà, lors de la saison 2019, à la surprise générale, l’ancienne capitaine des « Lionnes » s’était lancée dans un nouveau challenge en signant un bail avec l’Inter Clube (Angola.) Après la France, l’Espagne, la Belgique et la Turquie, cette fois-ci la top scoreuse de l’Histoire de l’Afrobasket féminin entend apposer sa griffe sur le championnat Italien qu’elle découvre.