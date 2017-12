BasketBall-CM 2019 : Le Sénégal accueillera des éliminatoires

FIBA Afrique a confirmé mercredi que la Tunisie, l’Égypte et le Sénégal seront les hôtes des Groupes A, C et D pour le compte du second tour des Éliminatoires pour la Coupe du Monde FIBA 2019 lors de la fenêtre de juin-juillet 2018.



La Tunisie, qui a terminé le premier tour du Groupe A - à Yaoundé - invaincue en trois matches, accueillera donc le Cameroun, le Tchad et la Guinée.



L’Égypte, qui a quitté Luanda en novembre avec un bilan de 2-1 dans le Groupe C, recevra le Maroc, l’Angola et la République démocratique du Congo.

Le Sénégal partage le Groupe D avec la Côte d’Ivoire, le Mozambique et la République centrafricaine. Dakar sera le théâtre de la seconde manche, la première se déroulant en février à Maputo, au Mozambique.



Alors que le premier tour du Groupe B aura lieu en février au Mali, la nation hôte du second ne sera connue qu’ultérieurement.







Avec FIBA.com