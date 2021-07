Basket mondial U19 : Les « lionceaux » éliminés en quart par les USA (88-58)

L’équipe nationale U19 du Sénégal s’est inclinée devant l’orge américain en quart de finale de la coupe du monde de basket-ball. Les hommes de Parfait Adjivon n’ont pas réalisé d’exploit attendu. L’adversaire du jour était trop fort pour le Sénégal. Le champion du monde en titre s’est donc imposé avec 30 points d’écart.







Les Lionceaux ont mal démarré le match perdant le fil dès les premières minutes avec un 9-0 encaissé. Les coéquipiers de Babacar Sané vont se rebiffer sans pour autant inquiéter l’adversaire qui garde le rythme jusqu’à la fin du premier acte (32-14). Un écart assez important que Parfait Adjivon et ses poulains auront du mal à rattraper. Le second round sera plus prolifique. D’ailleurs, il sera remporté par le Sénégal qui inscrit plus que les États-Unis 18-15. À la mi-temps, les Américains qui ont réussi tout au long de la partie 11 tirs primés, menaient (47-32).