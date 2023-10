Basket féminin : « ce match ne sera pas facile pour nous et pour la Ville de Dakar! » (Khady Camara, capitaine du DUC)

En prélude de la finale de la Coupe du Sénégal de basket dame, qui aura lieu le samedi 7 octobre 2023 au stadium Marius Ndiaye et dont le parrain est Monsieur Amadou Mame Diop, Président de l’Assemblée Nationale, une conférence de presse avant match a été organisée par la Fédération Sénégalaise de Basketball avec les entraîneurs titulaires des équipes finalistes (DUC vs Ville de Dakar) et une Joueuse.



En effet, lors de cette conférence de presse, la capitaine du DUC a assuré que « ce match ne sera facile ni pour eux, ni pour la Ville de Dakar ». Toutefois, elle affirme que son équipe va user de la même formule que celle de la dernière finale qu’elles avaient gagnée contre la même équipe pour remporter la coupe du Sénégal...