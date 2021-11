Basket / Visite officielle : Le président de la FIBA et Matar Bâ pour une meilleure implication du continent dans la discipline.

Hamane Niang, le Président de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA), a été reçu en audience, ce jeudi, par Matar Bâ, le ministre sénégalais des sports.



Une entrevue à l'issue de laquelle il a été question du développement du basket africain en terme de formation et surtout d'infrastructures sportives. Mais aussi sur la formation et la professionnalisation des clubs et autres structures sportives.



"Aujourd'hui nos représentants jouent pleinement leur rôle, ce qui manque c'est que dans nos équipes nationales nous avons une partie professionnelle. Mais nous avons besoin de grandir", a estimé le président de la FIBA.