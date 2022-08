Basket – Préparation qualification Mondial 2023 : Desagana Diop et ses Lions joueront deux matches amicaux les 17 et 19 août…

Ngagne Desagana Diop, le sélectionneur de l’équipe national de basket masculine senior, continue de peaufiner son groupe de 19 joueurs en vue de la prochaine fenêtre de qualification au mondial 2023.



Ainsi, après plusieurs jours de préparation au stadium Marius Ndiaye de Dakar, nos confrères de record nous apprennent que Desagana a réduit son effectif en se séparant d’au moins trois basketteurs. Il s’agit d’Ababacar Dièye (Jeanne d’ Arc), Bara Ndiaye (AS Douanes) et d’Adama Diakité (DUC.)



Ces derniers n’ont pas été retenus pour le stage interne qui démarre officiellement ce jeudi, à Dakar Arena. Les Lions devraient rejoindre, l’hôtel Fleur de Lys (Point E) où la tanière sera en regroupement jusqu’au 20 août, date de leur départ pour Monastir (Tunisie.)



Mais avant cela, le Sénégal va jouer deux matches amicaux les 17 et 19 août contre le Cap-Vert. Ces rencontres se joueront respectivement à 20h00 et 19h00, au stadium Marius Ndiaye. Un dernier match amical opposera le Sénégal à l’Égypte, le 22 août, à Monastir.



Dans le cadre de la prochaine fenêtre FIBA. La bande à Gorgui Sy Dieng va respectivement jouer contre le Soudan du Sud (26 août), la Tunisie (27 août) et le Cameroun (28 août.)