Basket - NBA : Fin de la saison régulière, place au play-in tournament 2024

Les fans de la NBA peuvent déjà se frotter les mains, la saison régulière out et le play-in tournament in ! La saison régulière 2023-2024 s’est achevée dans la nuit du samedi au dimanche 14 avril 2024 par un multiplex de 15 matches pour déterminer le classement final de la saison.







À présent, place au play-in tourment. En effet, le play-in tournament (barrages) va permettre aux équipes situées entre la 7e et la 10e place de la conférence Est et Ouest de disputer au moins une rencontre supplémentaire pour obtenir leur billet pour les phases finales du championnat (les play-off.) Ainsi, on connaît désormais le programme du play-in tourment qui va débuter dans la nuit du 16 avril 2024.







Programme play-in 2024







Mardi 16 avril1h30 : Pelicans – Lakers4h : Kings – Warriors



Mercredi 17 avril :1h : Sixers – Heat3h30 : Bulls – Hawks



Vendredi 19 avril :Perdant de Sixers – Heat vs Gagnant de Bulls – Hawks (horaire à déterminer) perdant de Pelicans – Lakers vs Gagnant de Kings – Warriors (horaire à déterminer).







Ainsi, à la suite du play-in tourment, les NBA Playoffs 2024 débutent le 20 avril prochain pour lancer la course au titre qui déterminera le successeur des Denver Nuggets