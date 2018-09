Basket : Liste des 12 Lionnes pour la Coupe du monde avec 7 anciennes, 3 bleues et 2 revenantes

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basket Cheikh Sarr a dévoilé ce mardi sa liste de 12 joueuses pour la Coupe du monde 2018 en Espagne. Ndèye Fatou Ndiaye, Ndèye Khadjatou Dieng et Yacine Diop sont retenues, ainsi que Mame Marie Sy. Le pays de la Téranga est dans le Groupe D avec la Chine, les USA et la Lettonie.



L'équipe du Sénégal débutera sa Coupe de monde le 22 septembre (18h GMT) face aux USA. Bien avant cela, les Lionnes du basket participeront à un tournoi international, du 15 au 17 septembre, avec les USA, le Canada et la France...