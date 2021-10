Basket (Ligue Thiès) : Après le sacre en régionale, Nianing BC remporte la finale départementale et réalise un doublé historique !

La saison exceptionnelle du Nianing Basket Club (NBC) se poursuit de plus belle. Finaliste heureux contre le SOBAC battu 70 à 48, ce samedi, le NBC a remporté la finale départementale de la ligue de Thiès, avec la manière. Un deuxième sacre signé deux semaines, après la finale régionale gagnée face à Tivaouane BC. Historique !







Effectivement, les protégés de Pape Diop, entrent ainsi dans l’histoire : « Nianing Basket est la seule équipe à avoir remporté une finale régionale et une finale départementale dans la même année », s’est-il félicité après cette belle consécration.







En sa qualité de président du district départemental de Mbour, Pape Diop s’est aussi réjoui du fait que : « Pour une première, le tournoi régional a été organisé avec un trophée et des prix à la clé. Idem pour la finale départementale. » Une manière de rehausser lesdites compétitions tout en récompensant l’effort des joueurs et dirigeants de clubs.







Par ailleurs, au-delà de ces succès qui s’accumulent pour NBC, notamment chez les seniors garçons, le fondateur et manager du NBC Academy est revenu sur la ligne directrice de sa structure sportive. « C’est une réussite pour ce qui est de la formation des joueurs (11-17 ans) Cela coïncide avec le démarrage de NBC Academy qui a ouvert ses portes le jeudi dernier avec des pensionnaires qui sont en internat, au nombre de 24, pour toute la saison… On prépare l’inauguration de cette Academy suite à la construction de l’internat et la mise en place d’un nouveau staff technique qui va gérer la formation des jeunes. Sans oublier l’école que vont fréquenter les jeunes de la 6ème à la terminale… »







Un modèle ambitieux fait par des sénégalais et pour des jeunes sénégalais, qui commence à porter ses fruits d’après Pape Diop. « Toujours dans une logique de continuité avec un encadrement des jeunes sur le plan scolaire et sportif, on peut dire aujourd’hui à l’image de ce que les américains font, à l’image de ce que les autres nationalités viennent faire au Sénégal, à la seule différence que ce projet a été mis en place par des sénégalais, des locaux, de jeunes et des responsables qui sont natifs du Sénégal. »







L’appui financier et matériel apporté par Dakaractu à NBC, a été une nouvelle salué et magnifié par Mr Diop.







En lice pour le tournoi de montée en D1, prévu du 02 au 07 Novembre à Dakar, Nianing Basket Club pourrait boucler sa saison en apothéose en cas de succès...