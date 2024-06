Basket : Le « canadien », Karim Mané, recouvre officiellement sa nationalité sénégalaise !

Âgé de 24 ans, Karim Mané a quitté le Sénégal à l'âge de 7 ans pour s'installer au Canada avec sa famille. Pourtant, le joueur, qui évolue au poste de meneur, a toujours gardé un lien fort avec son pays d'origine. Après des discussions entre la FSBB et Karim Mané, une procédure administrative a été entamée auprès de la FIBA pour régulariser sa situation.

Suite à cette décision de la FIBA autorisant Karim Mané à jouer pour le Sénégal sans restriction, le sélectionneur national, Desagana Diop, s'est ainsi exprimé : « C'est une grande avancée pour le Sénégal de voir l'un de ses enfants revenir. Karim est un joueur qui occupe un poste où nous manquons un peu de ressources. J'espère qu'il saura saisir cette opportunité et s'intégrer rapidement au sein du groupe actuel. Bienvenue à lui. »

De son côté, le joueur se dit très fier et motivé à l'idée de défendre les couleurs de son pays natal. Le président de la FSBB, Me Babacar Ndiaye, se félicite du succès de cette procédure et souhaite que d'autres joueurs sénégalais évoluant à l'étranger suivent l'exemple de Karim Mané.

L'équipe nationale masculine du Sénégal aura l'occasion de s'illustrer dès les éliminatoires de l'Afrobasket 2025, et la FSBB prévoit même d'organiser un tournoi international de préparation à Dakar en août prochain.