Basket : Le DUC s'incline (85-70) face au SLAC en match d’ouverture de la Basketball Africa League.

Le Dakar Université Club (DUC) et le club guinéen Slac (Seydou Legacy Athlétique Club) se sont affrontés ce samedi dans un Dakar Arena bouillant, en match inaugural de la deuxième édition de la Basketball Africa League (Bal). Si cette première affiche de la Bal donnait le DUC comme équipe à domicile, ça aurait aussi été vrai dans les tribunes.



Actifs très tôt dans leur tribune, les supporters du DUC sont en effet venus en force pour soutenir leur club, qui a eu beaucoup de mal à se défaire d'un adversaire plus fort. Pourtant, les « Étudiants » ont été dominateurs pendant les deux premiers quart temps ((Q1 24-22, Q2 45-37), donc une mi-temps.



Le club guinéen est revenu au score en troisième quart temps, avant de prendre les devants. Mamadi Keïta et compagnie ont pris les commandes dans le troisième quart pour ne plus les lâcher. Ils ont parfaitement ciblé les points forts habituels de Thierno Ibrahima Niang, privant notamment Jordan Aboudou de ballons à l'intérieur.



En manque de rythme à l'entame de la deuxième mi-temps, les joueurs de Parfait Adjivon ont longtemps subi le jeu des joueurs du Seydou Legacy Athletic Club, souvent organisés autour de la ligne à trois points. Abel Abdourahmane et ses partenaires ont vu leur retard augmenter au cours du troisième quart (11-32 Q3).



Malgré le soutien du public, les « Étudiants » n’ont pu retrouver de la contenance pour revenir à hauteur du club guinéen. L'ultime quart a permis aux basketteurs du SLAC de prendre le dessus en défense, pour finalement s'imposer (70-85).