Basket : La meneuse de jeu américaine obtient la nationalité sénégalaise et devient sélectionnable pour l’Afrobasket

Cierra Janay Dillard (27 ans) et américaine de naissance vient d’être officiellement naturalisée sénégalaise. La procédure était déjà en cours depuis plusieurs semaines et la fédération sénégalaise de basket vient d’en confirmer la validation.



« La Fédération Sénégalaise de BasketBall informe que, par Décret numéro 2023-1297 du 7 juillet 2023, le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall a accordé la nationalité sénégalaise à Mademoiselle Cierra Janay Dillard. Cette naturalisation lui permet désormais de jouer pour l’équipe nationale féminine de basket » peut-on lire dans un communiqué officiel publié ce vendredi après-midi.



La New Yorkaise qui évolue présentement dans le championnat égyptien (sporting club Égypte) est en concurrence directe avec Léna Timera, l’autre meneuse de jeu qui figure sur la préliste de 14 joueuses publiée mercredi dernier par le sélectionneur des Lionnes, Moustapha Gaye. Ce dernier avait fait savoir que l’américaine est un atout majeur pour le groupe qui doit prendre part à l’afrobasket féminin 2023 (26 juillet au 6 août à Kigali.) Toutefois, elle devra se battre pour faire partie de la liste finale de 12 joueuses.