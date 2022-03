Basket : Fin de Bal pour le DUC battu par l'AS Salé (86-91)

Il y a des soirées dont vous vous souvenez avec tristesse, même quelques années plus tard. Ce mardi est à inscrire dans cette catégorie.



Tristement dans la légende pour cette équipe du Dakar université club (DUC), éliminée par les marocains de l’AS Salé au bout d'une soirée qui laissera des traces pour cette génération qui rêvait de phase finale de la Basketball Africa League (BAL)... mais incapable de se qualifier pour le « Final 8 » à Kigali.



Avec quatre défaites et une seule victoire, les hommes de Parfait Adjivon n'ont pas été à la hauteur des attentes, encore moins de leur statut d'outsider, pour des « Étudiants » méconnaissables par rapport au collectif valeureux et conquérant entrevu quatre jours plus tôt contre Rwanda Energy Group (92-86).



Dans un match de la dernière chance, le DUC écarté par l'AS Salé (86-91), a dit adieu à la Basketball Africa League (BAL), du moins pour le compte de la Conférence Sahara.



Pour sa première participation dans cette compétition, le club sénégalais de Basketball n'a pas fait mieux que l'AS Douanes, qui avait atteint la phase finale lors de la Saison 1.