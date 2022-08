Basket - Éliminatoires Mondial 2023 : Avec son nouveau capitaine Gorgui Sy Dieng, le Sénégal affronte le Soudan Sud ce vendredi…

Après une très bonne préparation entre Dakar et Tunis, ponctuée par trois victoires du Sénégal en matches amicaux (deux fois contre le Cap-Vert et contre l’Égypte), la compétition démarre ce vendredi en Tunisie, pour l’ouverture de la 4ème fenêtre FIBA du 26 au 28 août (qualification Mondial 2023.)



Les Lions seront face au Soudan Sud à 20h30 TU, dans le groupe F. Le Sénégal devra impérativement s’imposer ce soir, pour conserver ses chances de qualification.



Car, il faudra ensuite affronter l’ogre Tunisien (double champion d’Afrique) ce samedi (17h30 Gmt) et puis le Cameroun, le dimanche après-midi (14h30 Gmt.)

Cette fois-ci, sous les ordres du coach Ngagne Desagana Diop qui fera son baptême du feu en sortie officielle. Le Sénégal va tenter de se refaire après trois premiers matches assez catastrophiques.

Pour ce faire, Desagana a confié le capitanat au joueur de la NBA, Gorgui Sy Dieng, l’un des joueurs les plus expérimentés de la tanière…