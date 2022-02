Basket – Éliminatoires Mondial 2023 : Le Sénégal s’impose devant le Kenya et reprend la tête du groupe D

Après la défaite subie contre la RD Congo (57-62), lors de la seconde journée des éliminatoires de la coupe du monde masculine 2023, le Sénégal s’est rattrapé en s’imposant largement devant le Kenyan, 100 à 55, dans le groupe D.



Une victoire qui permet aux Lions de reprendre la tête du groupe D avec 5 points, au même titre que l’Égypte et la RDC, mais avec un meilleur goal average. Grâce notamment à un double double de Youssoupha Ndoye (21pts, 11 rebonds), les sénégalais vont pouvoir se projeter sereinement sur la troisième fenêtre internationale prévue au mois de juillet au Caire (Égypte), pour les besoins de la troisieme fenêtre et donc la manche retour.



Les trois meilleures équipes du groupe se qualifient pour le dernier tour de ces éliminatoires lors duquel elles vont se frotter aux autres sélections qualifiées (deux poules de six équipes.) Seules cinq nations africaines auront le privilège de prendre part à cette édition du mondial masculin programmé du 25 août au 10 septembre 2023 entre l’Indonésie, le Japon et les Philippines.