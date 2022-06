Basket – Éliminatoires Coupe du monde 2023 : 20 joueurs convoqués pour la troisième fenêtre !

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basket-ball du Sénégal, Boniface Ndong a dévoilé ce mardi 14 juin 2022 une liste de 20 joueurs retenus dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2023.



Logé dans le groupe D avec la République démocratique du Congo, l’Égypte et le Kenya, le Sénégal va, dans les jours à venir, entamer les préparatifs en vue de la 3e fenêtre des éliminatoires pour la Coupe du Monde de Basket masculin qui sera co-organisée par l’Indonésie, le Japon et les Philippines. À cette occasion, une liste de 20 joueurs convoqués a été publiée ce mardi.



Composé d’expatriés et de locaux, le groupe est renforcé par les cadres dont le pivot des Hawks d’Atlanta, Gorgui Sy Dieng, absent lors de la première fenêtre. Rappelons que cette troisième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 est prévue du 1er au 3 juillet prochain, à Alexandrie en Egypte.



Joueurs convoqués



MENEURS



1 BADIO El hadj Omar Brancou MANRESA ESPAGNE

2 FAYE Mamadou AS DOUANE SENEGAL

3 BOISSY Jean jacques CB CORNELLA ESPAGNE

4 NDOUR Alkaly AS DOUANE SENEGAL



ARRIÈRES



5 HANNAH Clevin ANDORRE ESPAGNE

6 NDIAYE Mohamed Alga RYERSTON CANADA

7 DIALLO Cheikh Bamba DUC SENEGAL



AILIERS



8 MBAYE Ndiaye BLOIS FRANCE

10 DIOP Pape Moustapha JŒUF-HOMECOURT FRANCE

11 GUEYE Makhtar HESTIA MENORCA ESPAGNe



AILIERS FORTS



13 DIENG Gorgui Sy ATLANTA USA

14 FAYE Ibrahima Fall MONACO FRANCE

15 DIAGNE Moussa ESPAGNE ESPAGNE



PIVOTS



16 NDOYE Youssou ORLEANS FRANCE

17 TOURÉ Boubacar ROANNE FRANCE

18 DIME Malik VANOLI CREMONA ITALY

19 DIOP Khalifa GRAN CANARIA ESPAGNE

20 FALL Youssoupha Birama ASVEL FRANCE