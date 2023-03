Basket - BAL 2023 : Deuxième défaite successive pour l’As Douanes battue par Energy Group !

La basketball African League (BAL) démarre très mal pour le club sénégalais, qui vient d’essuyer un second revers après deux sorties au Dakar Arena de Diamniadio. L’AS Douanes qui a été défaite 70 à 76 par l’Abidjan Basket Club, s’est une nouvelle fois incliné face au Rwanda Energy Group 69-55.



Avec un faible attaque et une adresse désastreuse sur les tirs à mi-distance comme sur les tirs primés, les sénégalais ont livré une décevante performance.



Une défaite aux allures de correction pour les Gabelous et leur entraîneur Mamadou Guèye Pabi qui ont encore trois matches pour essayer de passer au second tour (conférence du Nil) prévu au Caire du 26 avril au 6 mai…