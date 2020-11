Barthélémy Dias tire sur Macky et ses nouveaux alliés : « Allah n'aime pas les traîtres... »

Venu prendre part à la marche silencieuse du collectif 480 Doyna, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélemy Dias s'est prononcé officiellement sur le nouveau gouvernement du président Macky Sall.



À la question qu'est-ce que vous inspire ce nouveau gouvernement? Barthélémy Dias de répondre avec fermeté. "Je n'ai pas le temps de parler ni de m'attarder sur de vulgaires dealers politiques. Je veux dire qu'il faut qu'une certaine presse se ressaisisse et arrête de nous endormir avec des situations qui ne nous intéressent pas", a souligné Barthélémy Dias.



Pour le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, il n'y a pas de nouveau gouvernement.



"Ce n'est pas un nouveau gouvernement, c'est un groupe rigolos, c'est une bande de copins et coquins qui ont décidé de se partager le butin, mais comme Allah n'aime pas les traîtres, il saura s'occuper des traîtres le moment venu", débite Barthélémy Dias qui invite le président Macky Sall et son gouvernement à trouver des solutions aux difficultés que traverse la jeunesse du pays...