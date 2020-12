Barthélemy Dias 'largue ses bombes' :  « Macky Sall est un lion qui dort (...) Il ne doit pas penser qu'il est incapable de gagner Dakar qu'il doit la faire disparaître... Qu'il se détrompe... »

En déplacement dans la commune de Fass/Gueule Tapée/Colobane, Barthélémy n'a pas une fois de plus, été tendre avec le régime. Cette fois-ci, il a principalement axé son discours sur la ville de Dakar, visiblement intéressé par son sort.



"Le président de la République, Macky Sall, est clairement dans une logique de faire disparaître la ville de Dakar." Mais d'après le maire de Mermoz/Sacré-Cœur qui s'adressait à la population de Fass, "c'est peine perdue pour Macky Sall d'y penser car, lui et son compagnon khalifa Sall, ne céderont pas à cette démarche antidémocratique... C'est un lion qui dort. Il ne sait pas ce qui se passe et nous nous devons de lui signifier qu'à Dakar, personne ne cédera à ses manigances".



Barthélemy Dias a également salué l'engagement de la commune de Fass et l'invite à participer de manière intelligente à des stratégies politiques pour apporter le changement au sortir des prochaines échéances électorales.