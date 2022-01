Barthélémy Dias fait dans la menace : « Dimanche soir, il n’y aura que deux choses à Dakar. Ou à 22 heures, je serais dans mon bureau en tant que maire de Dakar, ou je serais en prison »

À qui veut l’entendre, Barthélémy Dias ne compte pas se laisser faire pour le bon déroulement du scrutin du 23 Janvier prochain.



Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi qui semble faire dans la menace ou dans la provocation, dit s’en foutre de toute publication de résultats commandités à Dakar par le pouvoir en place.



« Khalifa Sall vous avait dit qu’on s’en fout du fichier électoral, mais je vais en rajouter qu’on s’en fout du fichier, on s’en fout de la publication des résultats, on s’en fout de la Cena, on s’en fout du préfet de Dakar, on s’en fout du gouverneur de Dakar. Dimanche tout sera clair! J’ai des informations certaines qu’ils veulent confisquer les élections, mais je leur donne rendez-vous dimanche. Car il n’est pas question d’attendre la publication des résultats préfabriqués », lance Barthélémy Dias.



Par ailleurs, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la ville de Dakar précise que seules deux choses pourront se passer à Dakar au soir du 23 Janvier prochain. Soit il occupe son poste de maire de Dakar tout tranquillement, soit il part en prison. Car Barthélémy Dias, ne compte pas laisser truquer le choix des Dakarois.



« Je serais dans mon bureau à 22 Heures en tant que maire de Dakar. Je comprends que chacun veut rester dans sa commune, mais je ne demande qu’une seule chose que tout le monde ignore le bulletin marron beige. Parce qu’ils cherchent à nous présenter des résultats préfabriqués comme ils l’ont fait aux législatives de 2017. Mais je leur dis qu’il n’y aura que deux choses qui vont se passer à Dakar, ou à 22 heures je serais dans mon bureau en tant maire de Dakar, ou je serais en prison et je ne compte pas aller en prison », conclut Barthélémy Dias lors de son discours à la cérémonie de clôture de la campagne de la coalition Yewwi Askan Wi...