Barthélémy Dias : « Personne ne pourra me détourner ni me dicter ce que je dois faire! »

Comme convenu, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a fait face à la presse, ce jeudi 5 mai pour apporter une nouvelle fois des éclaircissements sur les recrutements du Capitaine Touré et de Guy Marius Sagna, sans oublier ses ambitions pour la ville de Dakar.



À l'entame de sa communication, le nouveau patron de la ville de Dakar a déclaré qu'il n'acceptera jamais, ni reculera devant qui que ce soit pour réussir le pacte qu'il a signé avec la population de Dakar.



« Après les élections territoriales, on avait pris beaucoup d'engagements, parmi ceux-ci, mettre l'humain au cœur des urgences, l'humain au cœur des préoccupations et l'humain au cœur des priorités. Nous allons travailler davantage pour construire la ville de Dakar. Nous n'avons pas de camp, mais plutôt la compétence et l'intelligence pour changer le visage de Dakar », confie le maire de Dakar.



Poursuivant ses propos, Barthélémy Dias a parlé de nouveau du recrutement du capitaine Touré et de Guy Marius Sagna. Sur ce point, l’édile de Dakar est intransigeant. « Personne ne pourra me dicter ce que je dois faire et personne ne pourra me détourner face à mes ambitions. Le Capitaine Touré est un symbole et tout le monde devrait l'accompagner tout comme Guy Marius Sagna. J’ai pris mes responsabilités de les recruter. Et ils resteront membres du cabinet et personne ne pourra enlever ça », a-t-il fait savoir.



Face aux multiples difficultés que traversent les populations de Dakar telles l'augmentation des denrées alimentaires, le taux de chômage, l'assainissement entre autres, Barthélémy Dias assène : « c'est un devoir et une obligation pour l'équipe municipale de mettre en place une politique juste, solidaire et équitable pour aider la population dakaroise. C'est pour cette raison que l'humain restera au cœur de nos priorités », ajoutera-t-il.



Toutefois, le maire a aussi annoncé que le 12 mai prochain sera célébrée la journée de la solidarité au cours de laquelle 1 milliard de FCFA sera mis à la disposition des jeunes dakarois.