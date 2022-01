Barth dans la commune de Yoff : Le candidat de YAW se souvient de son arrestation devant les locaux de Dakaractu, tire un bilan négatif du maire et...

C'est devant les locaux de Dakaractu que le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi qui était en caravane ce samedi à Yoff, une commune dirigée par un de ses adversaires, s'est rappelé de son arrestation : " Être devant les locaux de Dakaractu est une vieille histoire parce que j'ai été arrêté ici", se souvient le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi en pleine campagne à Ouest Foire.



Barthélémy Dias ne ratera pas d'ailleurs, le maire de la commune dans laquelle il se trouve. Pour lui, "partout où il est passé dans cette commune, les Yoffois lui signifient qu'il n'y a aucun bilan du maire qui est à la tête de la municipalité depuis 7 ans. "Je suis meurtri et totalement abattu d'avoir traversé cette commune ou personne n'est capable de me montrer une seule réalisation du maire de Yoff. J'ai demandé son bilan en santé dans la commune, on me dit zéro, en éducation, sport, jeunesse, environnement, cadre de vie etc... les réponses sont toutes négatives", regrette le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi. Je considère que sa candidature à la mairie de Dakar est une escroquerie politique", renchérira le maire de la commune de Mermoz/ Sacré-Cœur sillonnant les artères de la commune.