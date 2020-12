Barth Dias tape fort : « Macky veut utiliser les 50 milliards du budget de Dakar pour… Il est soit pas intelligent ou manque de culture politique… cette humiliation a trop duré »

Le Chef de l’État Macky Sall veut vampiriser la Ville de Dakar. Après s'être opposé à un emprunt obligataire, et « se disputer des aménagements de place telle que l’Obélisque ou celle de l’Indépendance », il veut désormais utiliser les 50 milliards du budget de la Ville pour des communes qui n’ont rien à voir avec Dakar, et à l’intérieur du pays pour des gains politiques. C’est une révélation du maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, qui ajoute que le Chef de l’État a « un problème avec la ville de Dakar ».



« Je vous avais dit que le Président Sall veut aller dans le sens de nommer le maire de Dakar. Ces proches l'ont dissuadé et sa nouvelle stratégie est de faire croire aux populations que la Ville de Dakar ne remplit plus les objectifs qui lui sont assignés, puisque toutes les communes sont de plein exercice. Il veut faire disparaitre la ville de Dakar. C’est une aberration. Il avait appelé à l’acte 3 de la décentralisation qui n'a même pas été évalué. Il veut vous faire croire que les 50 milliards du budget de la ville de Dakar seront dispatchés dans les 19 communes », a d’abord accusé Barth dans une vidéo postée sur sa page.



« Il a un problème avec la ville de Dakar », a-t-il poursuivi, « parce que celui qui s’est opposé à un emprunt obligataire, qui se dispute des aménagements de place n’aura pas le cœur à vous laisser 50 milliards FCFA. La vérité est qu’il veut utiliser ces 50 milliards pour les communes qui n’ont rien à voir avec Dakar. Dans des communes à l’intérieur du pays. Macky Sall a dit qu’il était un « Lion qui dort », sauf qu’un lion qui dort ne réfléchit pas. Et lui ne réfléchissant pas ou n’ayant pas de culture politique, il faudra lui rappeler que Dakar est la Capitale du Sénégal, la porte d’entrée de l’Afrique. Et ne peut pas et ne doit pas et ne disparaitra pas. Il n’est pas question que le Président Macky Sall fasse ce qu’il veut dans ce pays. On ne peut pas lui donner nos voix et qu’il nous trahisse, manigance et élabore des combines dans notre dos », a martelé Dias fils.



Pour Barthélémy Dias enfin, on ne peut pas laisser le Président Macky Sall « qui n’est pas capable de gagner des élections transparentes et démocratiques dans ce pays, humilier le Maire de Dakar, humilier le député de Dakar, emprisonner le député maire de Dakar, retirer toutes les prérogatives de la mairie de Dakar ». « Cela suffit trop c'est trop, Dakar ne disparaitra pas. Cette humiliation a trop duré », a-t-il claironné.



Il a enfin interpellé la communauté Lébou sur la prédation outrageuse du foncier dans la Capitale...