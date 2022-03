Barrages coupe du monde 2022 : Ismaïla Sarr devrait être apte contre l’Égypte …

À peine revenu de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec une médaille autour du cou, Ismaïla Sarr qui avait manqué une bonne partie de la CAN en raison d’une blessure, s’est à nouveau blessé avec son club Watford.



Une blessure contractée il y a quelques jours et qui pourrait compromettre sa participation à la double confrontation contre l’Égypte (25 et 29 mars) comptant pour les barrages de la Coupe du monde de football Qatar 2022.

Sauf que les dernières nouvelles données par son entraîneur en club, Roy Hogdson, l’état de santé de d’Ismaïla Sarr est en train de s’améliorer et devrait lui permettre de rejoindre sa sélection en cas de convocation. « C’est une blessure aux ischios-jambiers. Cela va l’écarter du groupe pour une période » avait déclaré l'entraîneur de Watford.



Ce dernier a une fois encore donné des informations sur le cas Sarr ce jeudi : « Comme toutes les autres équipes, nous avons aussi une complication supplémentaire avec la trêve internationale… Il ne sera pas en forme, il n’aura pas vraiment joué pendant plus de deux semaines, mais il pourrait être techniquement en forme, et cela l’obligera à rejoindre sa sélection. » Autrement dit, l’ailier droit des Lions sera bel et bien sélectionnable par Aliou Cissé dont la publication de joueurs est attendue.

Lors du match de Premier League joué contre Manchester United, Ismaïla Sarr avait été touché aux Ischios-Jambiers il y a près d’une semaine. Jusque-là, le club anglais comme lors de sa précédente blessure au genou, n’a pas encore clairement communiqué sur la gravité de la blessure de l’attaquant sénégalais.