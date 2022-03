Barrages Mondial 2022 / Sénégal vs Égypte : L'arbitre algérien Mustapha Ghorbal va officier au match retour...

Après la désignation de l'arbitre international, Congolais Jean-Jacques Ndala pour diriger le match aller de barrages du Mondial Qatar 2022, entre l'Égypte et le Sénégal, la Confédération africaine de football (Caf) a également dévoilé le "sifflet" qui va officier pour le match retour de la double confrontation entre Lions et Pharaons le 29 mars prochain.



Il s'agit de l'arbitre international algérien, Mustapha Ghorbal (36 ans) qui fera respecter les règles du jeu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Dans les rangs de la FIFA depuis 2014, l'arbitre algérien jouit d'une bonne réputation et d'un professionnalisme qui lui a valu d'arbitrer par exemple la finale de la Ligue africaine des champions en 2021. Il fait aussi partie des huit arbitres africains présélectionnés pour prendre part à la coupe du monde Qatar 2022.



Notons qu'il a déjà arbitré les Lions du Sénégal à trois reprises pour trois victoires sénégalaises...