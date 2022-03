Barrages Mondial 2022 : Premier acte entre Lions et Pharaons, ce vendredi, au Cairo stadium (19h30 GMT)

Le Sénégal et l’Égypte s’affrontent ce vendredi 29 mars 2022 au stade international du Caire à 19h30 temps universel. Le premier acte d’une double confrontation qui tient en haleine tout un continent qui attend de savoir qui des Lions de la Téranga ou des Pharaons ira à la prochaine coupe du monde de football Qatar 2022.



Ce sera la 14ème fois que les deux sélections vont se croiser, toutes compétitions confondues. Si le Sénégal a pris le dessus sur l’Egypte à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, les statistiques démontrent que Mohamed Salah et ses coéquipiers mènent légèrement les débats avec 06 victoires, là où le Sénégal en compte 05, pour 06 défaites et deux nuls.



Ce soir, devant les milliers de supporters égyptiens, les champions seront quelque part condamnés à réaliser un exploit, tout sauf la défaite !