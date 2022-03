Barrages Mondial 2022 : L'Égypte dévoile ses 23 joueurs avec Salah et Trezeguet... Hegazy forfait !

Le sélectionneur de l’Égypte, Carlos Queiroz, a publié sa liste de 23 joueurs qui disputeront la double confrontation contre le Sénégal (25 mars) au Caire et le 29 mars à Dakar, concernant les barrages du Mondial 2022. Au total, le groupe comporte très peu de changements comparé à celui qui a été à la CAN 2022.

Au moins quatre nouvelles têtes ont fait leur apparition, notamment défense avec Yasser Ibrahim (Al-Ahly) qui remplace Ahmed Hegazy, blessé et donc forfait. Les deux attaquants Mohamed Salah et Trezeguet sont également sur la liste...

Gardiens : Mohamed El-Shennawy (Al-Ahly), Mohamed Abu Jabal (Zamalek), Mohamed Sobhi (Farco).

Défenseurs : Omar Kamal (Futures), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Omar Gaber (Pyramids), Mohamed Abdelmoneim (Al-Ahly), Mahmoud Hamdi (Zamalek), Mahmoud Alaa (Zamalek), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Ahmed Fattouh (Zamalek).

Milieux de terrain : Hamdi Fathi (Al-Ahly), Nabil Donga (Pyramids), Imam Ashour (Zamalek), Amr Al Sulia (Al-Ahly), Mohamed Elneny (Arsenal, Angleterre), Mohamed Magdy Afsha (Al-Ahly).

Attaquants : Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek), Mostafa Mohamed (Galatasaray, Turquie), Marwan Hamdi (Smouha), Omar Marmoush (VfB Stuttgart, Allemagne), Mahmoud Hassan Trezeguet (Basaksehir, Turquie).