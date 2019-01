Bargny/ Régates de la réconciliation : « Le choix porté sur M. Alyoune B. Diop n’est pas gratuit » M. Abdoulaye Diouf (Organisateur)

« WAA CAMBIS bou BARGNY CA KANAM » est une association qui regroupe des jeunes des différents quartiers de Bargny Guedj qui se sont réunis dans le but de réconcilier la jeunesse de Bargny Guedj et de lutter ensemble contre la violence sous toutes ses formes. Elle est née suite aux violences des navétanes de la zone 5 entre les ASC de Bargny Guedj occasionnant une perte de vie humaine et des pertes matérielles très importantes sanctionnées par l’arrestation et l’emprisonnement de dix-huit (18) jeunes qui ont été récemment libérés.

Dans ce cadre et depuis la création de l’association, elle organise des veillées de réconciliation dans les quartiers qui ont abouti à l’organisation de la première (1ère) édition des Régates de la réconciliation de Bargny le 19 Janvier 2019 à Bargny Ngadié. Cette importante activité est placée sous le parrainage de Monsieur Alyoune Badara Diop, Secrétaire Général de l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) et leader du Mouvement Bargny CaKanam. Selon, l’un des organisateurs, M. Abdoulaye Diouf, « le choix porté sur M. Alyoune B. DIOP n’est pas gratuit. C’est quelqu’un qui s’active beaucoup dans le social et est tout le temps présent aux côtés des populations. » Pour les besoins de l’organisation, quatre trophées ont été mis en jeu par le parrain qui a aussi remis une enveloppe financière aux vainqueurs et au deuxième de chaque compétition en plus d’avoir pris en charge entièrement l’organisation matérielle et financière de l’événement.