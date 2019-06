Bargny : Deux morts et deux blessés dans un incendie.

Deux morts (une mère et un enfant) et deux blessés (le père et un enfant), c'est le triste bilan d'un incendie qui s'est déclaré ce jour aux environs de 4h du matin, à Fenkon un quartier de Bargny.

Si au début les uns et les autres ont pensé que l'accident était dû à une bombonne de gaz, les dernières informations parlent d'un court circuit...