Barça : le président du club Joan Laporta explique pourquoi il n'a pas pu retenir Lionel Messi.

Sa parole était très attendue, selon nos confrères de "10sport". Le président du FC Barcelone Joan Laporta s'est présenté à la presse ce vendredi, à partir de 11h, pour expliquer les raisons du départ définitif de Lionel Messi (34 ans), et ce, en dépit d'un accord contractuel trouvé avec la star argentine et ses représentants.



« Je suis là pour vous donner les raisons de notre communiqué au sujet de Lionel Messi. Nous nous sommes heurtés à un contexte financier hostile. Avec le contrat proposé à Léo, la masse salariale représentait 110% des revenus du club. Vu le fair-play financier de la Liga, c'était impossible. Les chiffres du club, après notre audit, sont bien pires que ce l'on nous avait dit. Les pertes sont bien plus importantes que nous le pensions. Tout cela ne nous donne aucune marge salariale», a-t-il expliqué avant d'ajouter : « le fair-play financier ne nous a pas permis d'enregistrer le contrat avec lequel nous étions tombés d'accord avec Lionel Messi. Nous aurions pu l'enregistrer si nous avions accepté un accord avec la Liga qui prévoyait purement et simplement d'hypothéquer une grande partie des droits TV du club pendant un demi-siècle, ce que j'ai refusé », a-t-il lancé, répondant même ensuite à une invective du président de la Liga Javier Tebas, se sentant sans doute pointé du doigt.



« Je ne peux pas engager le club sur 50 ans concernant une source de revenus comme les droits TV. Le montant évoqué est bien inférieur à ce que représente, pour nous, 10% de la Liga », a-t-il lâché. Pour le contrat avec Léo Messi, « il fallait laisser les émotions de côté, analyser avec de la froideur et prendre la meilleure décision pour le club. Nous pensions que la Liga serait plus souple. Nous n'avons pas pu répondre aux exigences de la Liga. Leo a montré son amour pour le Barça et son envie de rester. Je suis triste mais convaincu que nous avons pris la meilleure décision pour l'avenir du Barça», a-t-il indiqué.



« La décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a des limites et nous les dépassons. L'accord que nous avions avec les représentants de Leo Messi n'entre pas dans cette limite. Nous n'avons pas de marge. Nous avons besoin de temps pour améliorer la situation économique. Nous sommes tristes mais motivés pour démarrer une nouvelle ère pour le Barça. Nous sommes reconnaissants envers Leo Messi, il a été le meilleur joueur du monde, de l'histoire du club et une personne encore meilleure. Mais nous ne pouvons pas mettre en danger les intérêts du club sur le long terme. Nous voulons démontrer que le Barça aura à nouveau du succès, concernant le joueur Léo, on n'a rien à lui reprocher, « Leo Messi a fait tout ce qu'il a pu pour rester et même plus encore. Je n'ai rien à lui reprocher. »



Il considère cette négociation à la baisse au regard de la valeur réelle du football espagnol.



Sur l’avenir de Leo Messi : « Je ne peux pas parler pour Leo. Il est le meilleur joueur du monde, il doit logiquement avoir d'autres bonnes offres. Nous avons fait notre maximum pour soumettre une offre attractive au joueur, et même plus. Il l'avait acceptée, mais nous n'avons malheureusement pas pu ratifier ce contrat. »