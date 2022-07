Banque : Le groupe SUNU a récupéré les 54.11% du Groupe BNP Paribas à la Bicis à travers un accord.

Enfin la transaction est faite et les actions du Groupe BNP Paribas qui sont de 54.11% à la Bicis ont trouvé preneur. C’est finalement le Groupe SUNU qui a récupéré le capital de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (BICIS) à la suite d’un accord conclu le 28 juillet dernier.



Dans un communiqué cosigné par les deux parties, il est noté que la mise en œuvre de cet accord est soumise à l’obtention des autorisations règlementaires en vigueur.



Ainsi, le texte précise que cet accord s’inscrit dans le prolongement d’une coopération de longue date entre les deux parties dans le domaine de la bancassurance en Afrique subsaharienne.



Cet accord, lit-on dans le texte, permettra à la BICIS de consolider son développement avec une clientèle élargie et une gamme de services financiers renforcée par l’expertise du groupe SUNU.