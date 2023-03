Banque Islamique du Sénégal : Le conseil d’administration confronté à un problème de gouvernance

Le climat social à la Banque islamique du Sénégal n'est pas des meilleurs. Les membres du conseil d'administration ne parlent pas le même langage. Certains veulent débarquer l’actuel Directeur général, Mouhamadou Madana Kanne, alors qu’ils s’étaient déjà entendus avec tous pour proroger son mandat de trois ans.



Selon une source de Dakaractu, «il y a un vrai problème de gouvernance au sein de conseil d’administration dont les membres se déchirent».



Au mois de décembre dernier, le conseil d’administration avait pris la décision de renouveler le mandat du Directeur Général actuel, Mouhamadou Madana KANE pour 3 ans additionnels. Mais au moment de signer le procès verbal entérinant cette décision, certains membres dudit conseil se sont rétractés. Pourtant, ils avaient donné leur accord pour proroger le mandat de M. Kane qui arrive à expiration fin Mars.

«L’immixion permanente de certains actionnaires dans la gouvernance de l'institution est soulevée par certains administrateurs pour expliquer leur volte-face. Des administrateurs mécontents de la tournure des évènements auraient simplement quitté la salle du conseil, créant une situation inédite dans cette institution» expliquent nos sources.



Pourtant selon les informations en notre possession, l’actuel DG en poste depuis Avril 2020 a fait des résultats remarquables ces dernières années et a permis à la Banque Islamique du Sénégal de connaître un essor jamais atteint auparavant.



«Au cours de cette période, la Banque serait passée de la 8e à la 3e place. Son total bilan serait également passé du simple au double en 3 ans, soit de 345 milliards FCFA à plus de 700 milliards à fin 2022. Le résultat net de la banque aurait également doublé, passant de 6 milliards à 12 milliards FCFA de même que le portefeuille clientèle qui est passé de 80.000 comptes environ à 150.000 comptes. Enfin, d'après nos sources, c'est avec ce DG que la Banque serait passé à une conformité Islamique totale de ses produits» révèlent les rapports de la banque.



Nous y reviendrons plus en détail.