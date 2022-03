Banque CBAO / Les Délégués du personnel menacent : "Dès demain on peut entamer une grève générale et faire sortir tous les agents"

Le collège des délégués du personnel de la CBAO Groupe Attijariwafa bank s'est réuni ce mardi après-midi pour fustiger une énième fois la gestion de leurs dirigeants ainsi que le retard constaté s'agissant de la satisfaction de leurs doléances. Face à cette situation, Malang Diémé, le porte-parole du collège des délégués à la CBAO, de préciser que le préavis de grève qu'ils avaient adressé à la direction générale était arrivé à son terme et que : "Dès demain, on peut entamer une grève générale et faire sortir tous les agents et fermer la banque..."



Depuis le mois de décembre 2021, on assisté à ce mouvement d'humeur du personnel. En outre, le porte-parole des délégués de faire savoir qu'une nouvelle plate-forme a été déclinée avec des revendications telles que : l'ouverture du capital au personnel et le relèvement du taux d'intéressement de 5% à 8%. Pas moins de 1.000 agents sont potentiellement concernés par ladite situation...