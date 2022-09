Banlieue : « Le Président Macky Sall et son gouvernement ont fini d’accepter qu’ils sont incapables de trouver des solutions aux inondations » (Malick Gakou).

Malick Gakou a effectué, ce 7 septembre, un déplacement dans les zones sinistrées de Yeumbeul Nord et Sud ainsi qu’à Keur Massar pour manifester sa solidarité aux aux populations impactées par les inondations.



« C’est dans la calamité extrême que les populations vivent », a-t-il tiré comme constat après avoir fait le tour de certaines localités. Malick Gakou a notamment dénoncé les lenteurs et l’immobilisme du gouvernement.



« Le Président Macky Sall et son gouvernement ont fini d’accepter qu’ils sont incapables de trouver des solutions aux inondations (…) L’État a montré son incapacité de régler le bien-être des populations », a-t-il fait savoir. Il a réitéré son soutien aux autorités locales qui, selon lui, ont consenti avec leurs maigres moyens à soutenir les sinistrés.



« Nous sommes venus avec de modestes enveloppes que nous remettons entre les mains des maires pour donner notre contribution (…) Nous allons continuer à accompagner les sinistrés », a-t-il souligné. Malick Gakou n’a pas manqué de cracher sur l’inefficacité du plan Orsec enclenché pour secourir les sinistrés. Il a lancé un appel à l’union de toutes les forces vives de la nation pour régler de façon définitive le problème des inondations.