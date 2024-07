Bande des filaos à Guediawaye : Une gestion opaque dénoncée par des maires qui exigent plus d’espaces communautaires

Ce n’est décidément pas seulement Mbour 4 qui fait l’objet de « bradage foncier ». À Dakar aussi notamment dans le département de Guédiawaye, le « tong-tong » foncier est aussi dénoncé par les collectivités territoriales notamment les maires de Sam Notaire, Golf Sud et même celui de la ville. Le ministre de l’urbanisme en visite ce matin dans cette partie de la banlieue a recueilli des impressions de collectivités territoriales sur le bradage foncier notamment au niveau de la zone des filaos.







« Il ne reste plus d’espaces dans ce département. Il faut penser aux services sociaux de bases dans les communes. Il y a des lotissements qui ont été faits. Même les espaces qui restaient ont été vendus. Je pense que l’administration doit revoir tout cela car, il faut savoir que les maires ont des projets communautaires mais pas individuels. Nous avons des préoccupations qui sont à prendre en compte dans cette bande qui ne doit pas être morcelée de manière abusive » a dénoncé le maire Khadija Mahecor Diouf qui interpelle le ministre Moussa Bala Fofana sur la zone de situant derrière la cité SHS.







Des espace verts, selon ces collectivités territoriales, doivent aussi être aménagés dans cette partie qui abritaient la bande des filaos. Selon le ministre de l’urbanisme , il est à regretter que certaines zones soient classées par l’Etat et que des gens viennent s’en emparer frauduleusement au détriment des populations.