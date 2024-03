Banda Diop, ancien maire de Patte d’Oie : « Ce que j’ai appris de la communication de Sonko et de son candidat »

Cadres du parti socialiste, l’ancien maire de la commune d’arrondissement de Patte D’Oie apporte la réplique contre les attaques de Sonko et Diomaye à son candidat. Amadou Bâ peut compter sur le socialiste Banda Diop pour le défendre à tout prix.







Contrairement à ces attaques, il souligne que « ce que j’ai appris de la politique, c’est des débats d’idées au service de la société. Ils font la politique selon leur niveau » laisse-t-il entendre.







A l’en croire, « ils n’ont pas de programme à vendre aux sénégalais » dit-il avant de poursuivre. « Leur sortie n’a aucun intérêt pour le Sénégal. Ce n’est que des accusations puériles et personnifiées. Qu’ils nous disent les conclusions du dialogue entre le Cap Manuel et le Palais présidentiel » soutient Banda Diop.