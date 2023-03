Bambilor : "Après la livraison de 900 parcelles viabilisées en 2022 nous voilà, réunis à nouveau pour célébrer la réception de la phase 2" (Mame Boye Diao)

Dans le cadre du programme d'aménagement de parcelles viabilisées de 100 ha à Bambilor, la CDC et la CGIS ont procédé à la livraison d'un lot 700 parcelles viabilisées. La cérémonie de réception a été présidée par le Dg de la CDC, Mouhammad Diao, en présence des autorités administratives et coutumières de la commune de Bambilor.





À l'entame de son propos le Dg de la Caise de depot et de consignation, Mame Boye Diao a adressé ses vifs remerciements au DG de la CGIS, filiale de la CDC, Abdou Khafor Touré pour avoir pris l'initiative d'organiser cette importante cérémonie autour d'une « journée portes ouvertes » et sur ses résultats exceptionnels en trois ans d'existence seulement comme un acteur majeur dans l'écosystème immobilier. Anisi il poursuit, "après la livraison, le 15 octobre 2022, de 900 parcelles viabilisées, nous voilà, 5 mois plus tard, réunis à nouveau pour célébrer la réception de la phase 2 qui pese 557 parcelles viabilisées de 150m² et 250 m² portant ainsi le nombre total à près de 1500 parcelles", a soutenu Mame Boye Diao qui a également profité de son temps de parole pour annoncer le lancement de la commercialisation de la 3ème phase de 22 ha qui sera livrée ainsi que la phase 4 d'une superficie de 25 Ha, au courant de l'année 2023.



"L'ambition portée par la CDC dans ce secteur est caractérisée par les projets et programmes développés dans autres localités du pays d'un coût global de plus de 100 milliards de F CFA qui seront pour l'essentiel, réceptionnés en 2023", a-t-il fait savoir. Avant de s'adresser aux acquéreurs en assurant que la CDC s'est évertuée à les héberger dans un cadre de vie sain, un cadre de vie de premier choix, un cadre de vie protégé des dégâts et des intempéries. "Je vous voudrais vous rappeler qu'en acquérant ces parcelles, vous avez fait un choix de vie, un choix de bâtir dans un nouvel environnement, un choix de vivre avec de nouveaux voisins, de divers horizons et de diverses personnalités", a-t-il conclu